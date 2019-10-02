استولت على 43 مليون جنيه.. كيف أوقعت الداخلية مستريحة القاهرة؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود أجهزة الأمن لحظة ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصًا، بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها في 15 قضية، وزوجها-مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.

أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمان المذكوران بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً في الحصول على أموالهم بالطرق الودية-بغرض توظيفها في المجال المُشار إليه، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفي بزي النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتي تحوي بعض الأصول التي قامت بشرائها جراء نشاطهما.