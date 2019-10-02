بالفيديو.. ضبط تاجري عملة بحوزتهما مليون جنيه و1400 دولار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالشرقية.
كانت قوات أحد الأقوال الأمنية المعينة لتأمين طريق "مصر/الإسماعيلية الصحراوي" من ضبط "شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس حال سيرهما بسيارة ملاكي بناحية كوبري 25 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزتهما "مبالغ مالية قدرها" مليون وثمانية وخمسون ألف جنيه مصري، وألف وأربعمائة دولار.
وبمواجهتهما عن مصدر المبالغ المالية قررا بحيازتهما للمبالغ المالية المُشار إليها، بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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