بالفيديو.. أمن الإسكندرية يحبط ترويج أدوات منزلية غير صالحة للاستخدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية غير مطابقة للمواصفات باستخدام مخلفات القمامة من الألمونيوم، اليوم الأربعاء.

البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط المدير المسئول عن مصنع يقوم بتصنيع الأدوات المنزلية غير المطابقة للمواصفات، وعُثر بداخله على 2 طن من مخلفات الألمونيوم غير صالحة للاستخدام والملونة بالكيماويات–مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية، و6 آلاف قطعة أدوات منزلية من الألمونيوم منتج نهائي غير مطابق للمواصفات مصنعة من مخلفات القمامة غير صالحة للاستهلاك.