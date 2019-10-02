أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينظم ندوة عن بث الروح الرياضية بين الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينظم ندوة عن بث الروح الرياضية بين الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فهمي عمر رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تنظيم ندوة لبث وتوثيق الروح الرياضية بين الأندية تمهيدًا لعودة الجماهير للملاعب.

وقال "عمر" في تصريحات صحفية، إن الندوة ستعقد بمقر الأعلى للإعلام بمبنى ماسبيرو نهاية أكتوبر الجاري، وسيدعى لها النقاد الرياضيين والمسؤولين عن البرامج الرياضية في الإذاعة والتليفزيون لمناقشة "الأمور التي تجعل الروح الرياضية هي السائدة بين الأندية والجماهير بعيدا عن التعصب" على حد قوله