أخبار مصر | حسين زين يوجه التحية والتقدير لفريق العمل المشارك بالفرانكوفونية العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يوجه التحية والتقدير لفريق العمل المشارك بالفرانكوفونية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة المشاركين في حدث الفرانكوفونية العالمية من أبناء الهيئة، على نجاحهم المتميز تقنيًا وفنيًا من فرق العمل من الإعداد والتقديم والإخراج وإداريين، الذين أعدوا التقارير التي تبرز الوجه الحقيقي للثقافة و للحضارة المصرية العريقة.

وكان حسين زين قد التقي نبيل بوهجرة المدير الإقليمي للقناة الخامسة الفرنسية بالمغرب العربي والشرق الأوسط منذ عدة أشهر للتحضير لمشاركة مصر بهذا الحدث العالمي والذي جاءت انطلاقاً من مكانه مصر الرائدة فى قلب العروبة والشرق الأوسط ولمكانتها الدولية وتأثيرها وتأثرها المتبادل بالثقافات والحضارات العالمية، ولكونها عضواً فى المنظمة الدولية للفرانكوفونية، فقد اختارت المنظمة الدولية للفرانكوفونية مصر - عضو المنظمة - كواحدة ضمن 18 دولة إضافة إلى العاصمة الفرنسية باريس لعمل بث حى مباشر تقدمه مصر عبر قناة " tv5 mond " لمدة ساعة، والذي تم في الخميس 26 سبتمبر الماضي؛ حيث يشاهد هذا الحدث العالمي أكثر من 370 مليون مشاهد ومتابع للقناة حول العالم فى قارات "آسيا وأوروبا وأفريقيا وغيرها من دول الفرانكوفونية".

وكان اختيار الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي حسب التوقيت على مدار الــ 24 ساعة، الفرانكوفونية العالمى وكان لمصر ساعه بث حي عرض فيها تقارير إعلامية متنوعة تبرز مكانه مصر وحضارتها وثقافتها