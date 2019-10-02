أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يخاطب المؤسسات بشأن عدم تناول أي قضايا محل تحقيق من النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يخاطب المؤسسات بشأن عدم تناول أي قضايا محل تحقيق من النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقیقات أو محاکمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة وستولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين فى هذا الشأن.

ويأتى ذلك نظرًا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة المتوفاة إلى رحمة الله تعالى مؤخرًا.