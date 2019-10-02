أخبار مصر | عاجل.. حجب قنوات بانوراما بسبب تلاعبها بالتردد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حجب قنوات بانوراما بسبب تلاعبها بالتردد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر؛ وذلك بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربع، ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية، ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.

وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس، بحضور الممثل القانوني لبانوراما، وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع؛ للتهرب من المسؤولية القانونية.

كما خالفت بانوراما، المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية، تخاطب المرضى والأطفال، بشكل يمثل خداعًا وتضليلًا للمشاهدين، ويُعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.