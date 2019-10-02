أخبار مصر | مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وكان أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل إجتماع الحكومة اليوم، بمعرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن المعرض يعدُ الأكبر محلياً في عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وأضاف مدبولي أن المعرض هذا العام، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض، مؤكداً دعم الحكومة لهذه المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل، والعمل على توفير منافذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها.

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وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس للوزارات المعنية بتقديم المساندة الكاملة لهذه المشروعات، وذلك في ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام، والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص.

وأكد مدبولي أن عدداً كبيراً من المنتجات التي يضمها المصنع على أعلى مستوى وتتميز بالتنوع والجودة والإتقان، لافتاً إلى أن العارضين طلبوا تسويق منتجاتهم بالخارج، وعرض رئيس الوزراء على وزير الخارجية التنسيق مع السفارات المختلفة لبحث هذا الملف.

وأشار مدبولي إلى أن التوسع في إقامة هذه المعارض داخلياً وخارجياً يسهم في تسويق منتجات تلك المشروعات، مما يُشجع أصحابها على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين، ورفع قدراتهم التصنيعية، لتُلائم احتياجات الأسواق العالمية، وتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المعرض يضمُ سيدات من سيناء ممن كان أزواجهن وأبناؤهن شهداء في الحادث الإرهابي بمسجد الروضة، نوفمبر 2017، وكان لهم منتجات غاية في الجودة.