أخبار مصر | ننشر أماكن المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أماكن المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في الجمعة 11 أكتوبر 2019.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتدعو النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.