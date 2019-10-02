أخبار مصر | وزير الري ومحافظ الجيزة يفتتحان المؤتمر الثالث لروابط مستخدمي المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الري ومحافظ الجيزة يفتتحان المؤتمر الثالث لروابط مستخدمي المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها" نظمت وزارة الموارد المائية والرى المؤتمر الثالث، لروابط مستخدمى المياه بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أكد وزير الرى والموارد المائية، أن المؤتمر يعد ضمن سلسلة من المؤتمرات المعنية بعرض التجارب الناجحة للمزارعين فى ترشيد إستخدامات مياه الرى، وإستخدام طرق الرى الحديثة التى تُسهم فى دعم جهود الدولة لمواجهة العجز المائى للبلاد، بمشاركة مجموعة من الروابط فى عدد من مختلف المحافظات.

واستمع وزير الرى ومحافظ الجيزة الى 8 تجارب رائدة من محافظات مصر من مستخدمي المياه، للتعرف علي أهمية إستخدام طرق الري الحديث سواء بالتنقيط أو الرش المحوري أو الري بواسطة الرشاشات العلوية، وذلك في اطار مواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية والتى تنعكس على مساحات الاراضي الزراعية مما يوفر 50% من العمالة والمياه.

وتفقد وزير الرى ومحافظ الجيزة إحدي التجارب الحيه لرابطة بركات بمنطقة المنصورية بمدينة كرداسة للإطلاع على طرق الري الحديثة علي مساحة 5،5 فدان سواء بالتنقيط أو بإستخدام رشاشات المياه.

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حيث تم التأكيد على أصحاب التجارب الرائدة بتوضيح أهمية إستخدام طرق الري الحديث للمزارعين في زيادة القدره الإنتاجية التي تصل من ٣٠% إلي 50%، بالإضافة إلى توفير العمالة والأسمدة بحوالي ٥٠ % إلى جانب مساهمة وأهمية الري الحديث في الدفع بعجلة التنمية في مجال الري الحديث وترشيد إستخدام مياه الري والتي تم تنفيذها فى حوالى مليون فدان ولتعميمها على جميع أراضي مصر الزراعية.

وأشاد محافظ الجيزة بالمبادره والنماذج المشرفة التي تم الإطلاع عليها وأهمية طرق الري الحديثة في مواجهة التحديات، وذلك في إطار الإهتمام الكبير الذى يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ علي مقدرات الوطن المائية ضد أي محولات لتقليصها أو التعدي عليها بل السعي نحو زيادتها لمواكبة الإحتياجات المائية للوطن في ظل التنمية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات.

وأضاف أن المحافظة شاركت في الفترة الماضية في إحدي مبادرات ترشيد إستهلاك المياه من خلال تعميم قطع المياه الموفرة وتركيب الفلاتر المرشدة للإستهلاك بكافة مصادر المياه بالمنشأت التابعة للمحافظة، في إطار السعي نحو توعية المجتمع بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

‫حضر فعاليات المؤتمر المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة وقيادات وزارة الموارد المائية والرى ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مدينة كرداسة.‬