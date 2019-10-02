أخبار مصر | عاجل.. "السيسي": زيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا.. ودراسة إقامته بشكل دائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السيسي": زيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا.. ودراسة إقامته بشكل دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض "تراثنا" لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

وذكر راضي، أن الرئيس التقى أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي، لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطنىي

كما استمع الرئيس من العارضين لمقترحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها، وفى هذا الإطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية فى مختلف دول العالم.

ومعرض "تراثنا" يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والذي يضم حوالي 500 عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية فى الصغر فى هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.