مصر | حبس حداد بحوزته سلاح ناري بحلوان

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أمرت نيابة حلوان حبس حداد 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحوزته علي طبنجة و4 طلقات نارية، وطالبت بسرعة تحريات النباحث حول المتهم للوقوف علي نشاطه الإجرامي والتحفظ علي المضبوطات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط محمود. م، 35 سنة، حداد والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 11823 لسنة 2014م حلوان " شروع في قتل " حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته طبنجة عيار 8 مم، 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بالنضبوطات اقر بها، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونص قانون العقوبات على عقوبة حمل السلاح، فى المادة 25 أن يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1.

أما فى حالة اذا كان الشخص يحمل هذه الاسلحة فى وسائل النقل او اماكن العبادة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كما نص عليه قانون العقوبات.