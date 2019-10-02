مصر | النيابة تخاطب تنفيذ الأحكام بشأن هارب من السجن 5 سنوات في حلوان

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خاطبت نيابة حلوان الجزئية، مباحث تنفيذ الأحكام بشأن متهم هارب من حكم بالسجن 5 سنوات في منطقة حلوان لتسليمه، بتهمة إصابة عامل بعاهة مستديمة خلال مشاجرة سابقة بينهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية بقيادة النقيب أحمد لطفي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام جنائية، تمكن من ضبط المدعو "عادل السيد عبدالفتاح"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بمنشية جمال عبدالناصر، وبالكشف عليه تبين انه هارب من حكم بالسجن 5 سنوات، في القضية رقم 9825لسنة 2013، جنايات حلوان عاهة مستديمة، وتم اقتياد المتهم لديوان القسم.

وبمواجهته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، اعترف بانه بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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كما خاطبت نيابة حلوان الجزئية فى وقت سابق ايضا، مباحث تنفيذ الأحكام بشأن هارب من حكم بالسجن المؤبد في منطقة حلوان لتسليمه.

تباشر نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، التحقيق مع عاطل هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول المتهم.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل سلاح ناري، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبأعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم ضبطه والقبض عليه.

وبتكثيف التحريات تبين أنه هارب من حكم بالمؤبد، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.