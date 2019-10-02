مصر | "طريق من الدماء".. عمليات إرهابية نفذها هشام عشماوي.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طريق من الدماء".. عمليات إرهابية نفذها هشام عشماوي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اسم هشام عشماوي الضابط السابق في الجيش المصري يطفو في شهر سبتمبر من عام 2013، عندما اتهم في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، بعد تعرض موكبه لانفجار سيارة مفخخة، وأسفر الحادث آنذاك عن إصابة 21 شخصًا.

وكما تورط عشماوي في استهداف قوات الأمن في عرب شركس بالقليوبية والاشتباك معهم، كما برز اسمه في حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، والتي استشهد على إثرها 16 من رجال الشرطة والمواطنين.

وفي يوليو وأكتوبر من عام 2014، تورط الإرهابي هشام عشماوي في حادث كميني الفرافرة وكرم القواديس، والذي استشهد فيهما نحو 49 جنديًا

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