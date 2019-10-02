مصر | "طريق من الدماء".. عمليات إرهابية نفذها هشام عشماوي.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طريق من الدماء".. عمليات إرهابية نفذها هشام عشماوي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما تورط عشماوي في استهداف قوات الأمن في عرب شركس بالقليوبية والاشتباك معهم، كما برز اسمه في حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، والتي استشهد على إثرها 16 من رجال الشرطة والمواطنين.
وفي يوليو وأكتوبر من عام 2014، تورط الإرهابي هشام عشماوي في حادث كميني الفرافرة وكرم القواديس، والذي استشهد فيهما نحو 49 جنديًا
وكما تورط في التخطيط والتنفيذ لحادث الواحات، والذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة، كما استهدف حافلة تقل مواطنين أقباطًا بالمنيا في 2017، مما أدى لاستشهاد 29 شخصًا.
وفي نوفمبر 2017 أحال القضاء هشام عشماوي وآخرين من المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس"، والتي تحمل رقم ٢ شرق عسكرية لسنة 2016، لفضيلة المفتي، والمتهمين بتنفيذ الهجوم على كمين الفرافرة وعمليات إرهابية داخل البلاد.
وفي سياق متصل لا يزال هشام عشماوي قيد التحقيقات في العديد من القضايا سالفة الذكر أمام نيابة أمن الدولة العليا ولم يقدم حضوريًا بأي من المحاكمات المنظورة أمام القضاء ولم يظهر في أي ساحة من ساحات المحاكم حتي الان.