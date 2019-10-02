مصر | "1000 جنيه وهواتف محمول".. التحقيق مع المتهمين بقتل طبيب الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "1000 جنيه وهواتف محمول".. التحقيق مع المتهمين بقتل طبيب الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت التحقيقات الأولية، بأنه من خلال كاميرات المراقبة، تم الوصول للمتهمين، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بجريمتهم، أنهم كانوا يعلموا أنه لديه مبالغ مالي بداخل المنزل، فوضعوا االمتهمين خطة للدخول للمنزل دون أن يشعر بهم أحد، وسرقوا بمبلغ مالي حوالي 1000 جنيه و3 هواتف محمولة، وعندما شعر الدكتور بهم قاموا بقتله على الفور.
وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة مسرح الجريمة في واقعة قتل طبيب أسنان بمنطقة الهرم، حيث عثر على جثته مخنوقًا ومكبل اليدين والقدمين، كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لإعداد تقرير واف حول الإصابات التي لحقت به.
وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتله، وكانت البداية بتلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة المنشية بالطوابق بدائرة القسم، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات بالمنطقة.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث القسم، وبعد الدخول إلى الشقة محل البلاغ تبين العثور على جثة "صفوت. م"، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والذي نجح من خلال تفريغ الكاميرات بملاحظة دخول شاب ليس من أهل المنطقة إلى العقار محل الواقعة، في توقيت وقوع الجريمة، وبعمل التحريات تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "شريف ن" وبتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الجريمة بمساعدة " علي " وبدافع السرقة، ولعلمهما بأن الطبيب ميسور الحال ويقيم بمفرده، وتم ضبط المتهم الهارب.