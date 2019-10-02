مصر | "1000 جنيه وهواتف محمول".. التحقيق مع المتهمين بقتل طبيب الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "1000 جنيه وهواتف محمول".. التحقيق مع المتهمين بقتل طبيب الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع متهمين وهما "شريف" و"علي"، في قتل طبيب أسنان ويدعى "صفوت" في عقده الخامس من عمره، بهدف السرقة علمًا أنه ميسور الحال، في الهرم.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأنه من خلال كاميرات المراقبة، تم الوصول للمتهمين، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بجريمتهم، أنهم كانوا يعلموا أنه لديه مبالغ مالي بداخل المنزل، فوضعوا االمتهمين خطة للدخول للمنزل دون أن يشعر بهم أحد، وسرقوا بمبلغ مالي حوالي 1000 جنيه و3 هواتف محمولة، وعندما شعر الدكتور بهم قاموا بقتله على الفور.