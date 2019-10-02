مصر | المتهم بذبح أم وطفلتها بأبو النمرس: "انتقمت منها لأنها طلعتني حرامي قدام الناس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهم بذبح أم وطفلتها بأبو النمرس: "انتقمت منها لأنها طلعتني حرامي قدام الناس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأدلى المتهم بقتل زوجة وعمه وطفلتها وإلقاء طفلها من أعلى سطح المنزل في محاولة منه لقتله، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث أوضح أن زوجة عمه كانت قد اتهمته منذ وقت سابق أمام العائلة أنه سرق منها مبلغ حوالي 20 ألف جنيه، مما أظهرته أنه "حرامي" أمام أهالي القرية، فحاول الانتقام منها، حيث يوم الواقعة توجه للمنزل وغافلها ودخل البيت دول أن تشعر، وعندما حان وقت المساء توجهت المجني عليها لغرفة النوم، وانقض عليها بطعنها هي ونجلتها الصغيرة حتى سقطتا جثتين هامداتين، وعندما حاول الهرب فوجئ بطفلها الثاني يندفع بالصراخ وخوفًا من افتضاح أمرة حاول طعن الابن ونتيجه لهرب الطفل لسطح المنزل طعنه ثم ألقاه من أعلى سطح المنزل.

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم "صابر.أ" البالغ من العمر 17 عامًا، بعد ذبحه لزوجه عمه وتدعى "شيماء" البالغة من العمر 27 عامًا، وطفلتها "دنيا" البالغة من العمر 10 أعوام، وإلقاء طفلها من أعلى سطح المنزل البالغ من العمر 6 أعوام، وكان قد اصطحب فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم إلى موقع الجريمة لإجراء معاينة تصويرية.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل بنطاق مركز أبو النمرس، وتبين أن نجل شقيق زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتبين أنه يدعى "صابر.م.ج"، 17 سنة، لاتهامه بالسرقة في وقت سابق، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

