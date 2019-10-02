مصر | تجديد حبس 4 متهمين بالنزهة لتهريبهم الشباب بطرق غير شرعية للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 متهمين بالنزهة لتهريبهم الشباب بطرق غير شرعية للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج وتزوير أوراق رسمية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتعود البداية عندما تم القبض على 4 أشخاص بمطار القاهرة الدولي، ومعهم مستندات وأوراق سفر لمجموعة شباب مزورة تفيد بأنهم لاعبو "كونغ فو".
ومن خلال التحقيقات تبين أن المتهمين تخصصوا في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، حيث انتهز بعضهم درايتهم في مجال الرياضة والآخرين في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج والحصول على مبالغ مالية من الشباب تراوحت ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه عن كل شخص، ومحاولة تهريبهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوي بموجب مستندات "مزورة".
وعثر بحوزة الثاني على 13 ألف جنيه، كما عثر بحوزة الأخير على 13 جواز سفر مصري من ضحاياه، فتم القبض عليهما وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وبعد القبض عليهم وبتفتشهم تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على 50 ألف جنيه مصري، وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافًا للحقيقة للاتحادات الرياضية.
وعثر بحوزة الثاني على 13 ألف جنيه، كما عثر بحوزة الأخير على 13 جواز سفر مصري من ضحاياه، فتم القبض عليهما وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.