مصر | تجديد حبس 4 متهمين بالنزهة لتهريبهم الشباب بطرق غير شرعية للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 متهمين بالنزهة لتهريبهم الشباب بطرق غير شرعية للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج وتزوير أوراق رسمية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية عندما تم القبض على 4 أشخاص بمطار القاهرة الدولي، ومعهم مستندات وأوراق سفر لمجموعة شباب مزورة تفيد بأنهم لاعبو "كونغ فو".