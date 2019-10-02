مصر | إحالة عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالبساتين لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالبساتين لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وكان قد تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام "محمد.م.ع" 29 عاما و"أحمد.م.س" 27 عاما عاطلين، ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وأثبتت التحريات صحة ما جاء في البلاغ المذكور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبمداهمته، تم القبض عليهما وبحوزتهما 150 جرام هيروين وحشيش و32 قرصا مخدرا، وتم اقتيادهما إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. وبمواجهتهما أمام النيابة العامة اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والمتاجرة فيها بمنطقة البساتين.



وتم تحرير محضر بالواقعة.