مصر | مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الدولة لتوليه منصبه

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استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علّام مفتي الديار المصرية، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة.

وصرح مصدر بالمجلس، بأن الدكتور شوقي علّام مفتي الديار المصرية قد أعرب عن تقديره لمجلس الدولة والدور الهام الذي يقوم به لأداء رسالته النبيلة في سبيل منح الحقوق والحريات للمواطنين، وإرساء قيم الحق والعدل في ربوع مصر، مما يعود بالاستقرار على أرجاء الوطن.

وأشار، أنه من جانبه أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس على أهمية دور دار الإفتاء المصرية كونها في طليعة المؤسسات الإسلامية التي اُنشئت في عام 1895م 1313هـ، التي تعمل وفقًا لمنهج الإسلام الحنيف، سواء في المهام الدينية والفتاوى باللغات المختلفة والرد على الشبهات الواردة على الإسلام أو المهام القانونية بتقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة، فضلًا عن تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، ودورها التاريخي والحضاري فى كشف أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة، فرسالة الإسلام للعالمين تتمثل فى الرحمة التى تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد.

وحضر اللقاء المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس.

