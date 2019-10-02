مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بلاغ ضد "ناصر" و"عبدالقوي".. و200 كيلو بانجو بحوزة 3 مجرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بلاغ ضد "ناصر" و"عبدالقوي".. و200 كيلو بانجو بحوزة 3 مجرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

هشام عشماوي، الضابط السابق بالجيش المصري، أصبح أخطر إرهابي في مصر، ارتكب عدة جرائم من أهمها التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى، منها عملية الهجوم على الكتيبة 101، وكمين كرم القواديس في سيناء، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وحادث الواحات، واستهداف الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالمنيا جنوب البلاد، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. بلاغ يتهم محمد ناصر وسلامة عبدالقوي بالتحريض على قتل "السيسي"

تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بلاغا تقدم به المحامي طارق محمود، قيد تحت رقم 9106 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهاربين محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخوانية وسلامة عبد القوى أحد القيادات الإخوانية والمقيمان في تركيا، بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية من خلال برنامج محمد ناصر المذاع على القناة المذكورة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



سقوط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بالمطرية

كثفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهودها برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، لضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمدة بالمطرية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



بـ"200 كيلو بانجو".. ضبط 3 من تجار "الكيف" في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 200 كيلو جرام من مخدر البانجو وسلاح ناري، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



حكم نهائي بتحويل أرض زراعية على النيل إلى مبان

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، كل من وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة بتغيير صفة قطعة أرض تبلغ مساحتها 38 ألف متر مربع مطلة على كورنيش النيل بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، من أرض زراعية إلى أرض فضاء معدة للبناء، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.