مصر | تجديد حبس عاطلين لسرقتهما 60 ألف جنيه من سيدة بالإكراه بمصر الجديدة

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تواجد الرائد إيهاب حسين الضابط بمرور القاهرة بميدان تريومف، حيث تنامى إلى سمعه صوت سيدة تستغيث، وبالانتقال تبين أن المجنى عليها تعرضت للسرقة من قبل شابين، بأن قاما بخطف كيس منها بداخلة 60 ألف جنيه.

وعلى الفور قامت القوة الأمنية بملاحقتهم، وتمكنت القوة من القبض عليهما وبحوزتهما المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم احالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم عزمي محمد عبد الفضيل، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمة نارمين عبد الحميد، واستمرار العقوبة الموقعة على المتهم محمد على، فى إعادة محاكمتهم بتهمة خطف مواطن وسرقة ممتلكاته.

كما صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف المجني عليه "محمود عبد الحميد"، وسرقة المنقولات المبينة وصفا بالتحقيقات، بأن استوقفوه بالطريق العام وقاموا بإدخاله إلى السيارة الخاصة بالمتهمة الأولى رغما عنه، مهددين إياه بواسطة أسلحة نارية، وأغشوا عينيه بقطعة من القماش على وجهه مصطحبين إياه لمكان ناء، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على متعلقاته على النحو المبين بالتحقيقات.