مصر | ما هي خطوات استخراج رخصة السلاح والأوراق المطلوبة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي خطوات استخراج رخصة السلاح والأوراق المطلوبة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلاح مرخص.. كلمة مرتبطة بالدفاع عن النفس وحماية الأرواح، ويسعى إليها عدد كبير من المواطنين على اختلاف أسبابهم، ومع مطالبة وزارة الداخلية المواطنين الحاصلين على ترخيصات أسلحة بسرعة تجديدها وفقا للقواعد القانونية.. تقدم «الخليج 365» خطوات منح ترخيص السلاح.

ومنحت وزارة الداخلية المواطنين حق ترخيص الأسلحة بناء على القانون رقم 394 لسنة 1954، والتي تنص على أن للمواطنين حق استخراج رخصة وحمل سلاح بأغراض تكون معلومة مسبقا مثل الدفاع عن النفس أو الصيد، وحرصت الوزارة على زيادة الوعي لدى المواطن المصري والمرخص له بحمل السلاح، من خلال تذكيره بالقواعد القانونية المنظمة لحمل السلاح وتجديد الرخصة بشكل دوري.

خطوات منح ترخيص السلاح

- التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة للاطلاع على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السلاح.

- تسليم المستندات للمأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامته لاتخاذ الإجراءات، واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريــب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها.

- تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.



المستندات المطلوبة

- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

- عدد (2) صورة فوتوغرافية.

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص.

- شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح (باطنة + نظر).

- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

- تحديد الغرض (الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).

