مصر | 10 فئات لا يمكنها حمل السلاح.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 فئات لا يمكنها حمل السلاح.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الكثيرون على حمل الاسلحلة، كنوع من الدفاع عن النفس، ولكن حرم القانون عدد من الفئات من استخراج التصاريح الخاصة بحمل السلاح وهم:



1-الأعمار أقل من 21 سنة ميلادية، وحكم عليه بعقوبة جناية.



2ـ المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.



3ـ الصادر ضده حكم بالحبس أكثر من مرة ولو أقل من سنة.



4ـ المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.



5ـ من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

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6ـ المحكوم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها.



7ـ المتشردون والمشتبه بهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.



8ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.



9ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.