شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحتفل بالذكرى 46 لانتصارات السادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ٤٦ لنصر السادس من أكتوبر، من خلال عدد من الفعاليات، وافتتاح عدد من المشروعات.
وتبدأ احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر اعتبارا من الأحد المقبل، حيث يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
كما تنظم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مسيرة شبابية بحضور المحافظ ومدير عام المديرية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بهذه المناسبة.
ويقوم المحافظ بإلقاء ندوة تثقيفية حول بطولات أكتوبر بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، يعقبها افتتاح معرض الفنون التشكيلية.
كما يقوم المحافظ يرافقه رؤساء مجالس المدن بافتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات على مستوى المحافظة.
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