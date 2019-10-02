شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: ما يفعله الإرهابيون الخوارج ضد الدولة جهاد في سبيل الشيطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ٥٥ أمسية دينية بجميع الإدارات الـ11 بواقع 5 أمسيات بكل إدارة مساء الأربعاء تحت عنوان «الشهداء رمز الفداء».

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف في الاسكندرية، إن الجهاد في سبيل الله عزوجل أعظم درجات الدين كما قال النبى صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضى الله «وذروة سنامه ( يعنى الاسلام) الجهاد في سبيل الله» ولما كان للجهاد في سبيل الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة جعل الله عز وجل لاهله مالم يجعله لغيرهم من الأجر احياء كانوا أو امواتا فقد حرم أجساد المرابطين في سبيله على النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشيت الله وعين باتت تحرس في سبيل الله».

Advertisements

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل ليلة تمر المرابطون وهم يذودون عن أوطانهم ودينهم خير من ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله» وقال صلى الله عليه وسلم «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» ثم جعل لهم من عظيم الأجر وجزيل الثواب عند موتهم مالم يجعله لغيرهم فقال تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموتا بل احياء عند ربهم يرزقون» وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بجزء مما للشهيد عند ربه عظيم المنزلة ورفعة المكانة فقال«إن للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دفعة، ويُرى مقعده من الجنة، ويجار من فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه» .

وأوضح أن الجهاد الحقيقى هو ما تقوم به الدولة ضد ما سماهم «الخوارج» واذنابهم لتطهير البلاد من شرهم أما ما يفعله الارهابيون الخوارج فهو من الجهاد في سبيل الشيطان ومن الإفساد في الارض وليس من دين الله في شيء.

واختتم: «نسأل الله أن يكف شر الخوارج عن بلادنا وان يحفظ البلاد والعباد وان يجعل مصر امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وان يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظ جيشها وشرطتها ورجال امنها من كل مكروه».