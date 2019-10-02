شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل بالذكرى 150 لميلاد غاندي.. وأبو الغيط: نموذج للمقاومة السلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحييت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع السفارة الهندية في القاهرة، الذكري الـ 150 لميلاد المهاتماغاندي، بمقر الجامعة العربية في حضور أمينها العام أحمد أبوالغيط، والسفير الهندي راؤول كولشريشث ومحمد سلماوي الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، فيما تم افتتاح معرض صور تتناول حياة المهاتما غاندي ورسالته المحبة للسلام في العالم.

وقال «أبوالغيط»، بحسب بيان، الأربعاء، إن المهاتما غاندي مصدر إلهام لمختلف حركات اللاعنف الداعية إلى الحقوق المدنية والتغيير الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، مثل حركة الدفاع عن الحقوق المدنية الأمريكية، وحركة التضامن البولندية، وغيرها، حيث آمن الرجل بالقوة الهائلة التي ينطوي عليها فعل اللاعنف، وعلم العالم كله أن المقاومة السلمية لا تعني الخنوع أو القبول بالأمر الواقع، وإنما تعكس موقفاً أخلاقياً بالغ القوة ويرفض الانصياع للمحتل أو الغاصب، ويأبى في نفس الوقت أن يريق الدم أو يلجأ للعنف لتحقيق غايات سياسية.

وتابع: نحن أحوج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إمعان النظر في هذا النموذج الذي قدمه المهاتما غاندي للبشرية، منوها بما قاله من «أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية، فهو أعتى من أشد أسلحة الدمار الشامل فتكا».

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وأضاف أبوالغيط، إن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تحرص على تعزيز علاقاتها مع الهند في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تفعيل آليات منتدى التعاون العربي الهندي، الذي أنشيء في ديسمبر2008

وقال السفير الهندي في القاهرة، راهول كولشريث، إن المبادي والإصلاحات التي نادي بها غاندي، التي ألههمت العالم مبادئ السلام.

ونوه محمد سلماوي، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب العرب في كلمته عن مبادئ غاندی الذی نادی بها فی عالم ملٸ الان بالعنف والارهاب، مشددا على ضرورة استلهام مبادئه في التسامح .

واحتفلت الهند باليوم العالمي للاعنف، الذي يتزامن مع الذكرى الـ150 لميلاد بطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي ،فيما زار ضريحه اليوم، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الهندي رام ناث كوفيندن، وسط توافد العشرات من مختلف ولايات الهند واصطفوا أمام الضريح حيث تمت إقامة صلوات لجميع الأديان.