شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة الموسيقى الكورية التقليدية تختتم فعالياتها بمكتبة مصر العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المركز الثقافي الكوري أعمال ورشة الموسيقى التقليدية التي نظمها المركز بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمقر المكتبة بالدقي.

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وأعرب يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري بمصر، في بيان، الأربعاء، عن امتنانه للمشاركين في الدورة والتي تهدف إلى تعليم تقنيات العزف على الآلات الموسيقية التقليدية في كوريا تحت إشراف الفنان الكوري بارك سانج إين.

وحضر الحفل الختامي للدورة السفير رضا الطايفي، رئيس صندوق مكتبة مصر العامة ورياض رضوان، مدير عام مكتبة مصر العامة بالدقي.

وخلال الدورة التي استمرت لنحو الأسبوع، قام المشاركون بالتدريب على آلة «جانجو» وهي الطبلة الرملية إلى جانب طبلة «بوك» الدائرية، و«كوينج آري» وهو جرس صغير و«جينج» جرس كبير، وهم يشكلون معاً الآلات الخاصة بعروض موسيقى السامولنوري الكورية التقليدية الشهيرة.