شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سويسرا في القاهرة: الشراكة مع مصر تركز على البنية التحتية والمشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير سويسرا في القاهرة، بول جارنييه، إن بلاده أنفقت أكثر من 700 مليون فرنك فرنسي في أكثر من 200 مشروع في مجالات مختلفة على مدار 40 عامًا، تشمل بعض أبرز نجاحات برنامج التنمية السويسري في مصر استفاد منها 1.8 مليون مريض، وخلق 50 ألف وظيفة في قطاع الاستزراع السمكي، وتقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديهما 450 ألف عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 ملايين فرنك سويسرى، جاء ذلك خلال كلمته، في مؤتمر صحفي نظمته سفارة سويسرا بالقاهرة، على هامش تنظيم معرض للملصقات للاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون السويسري- المصري التنموي، بحضور نائب السفير، أدريان هاوري، ومديرة مكتب التعاون الدولي السويسري في مصر، كورين هونشو.

وأشار السفير إلى قيام سويسرا بإبرام شراكة مع مصر منذ 40 عامًا، ركزت هذه الشراكة على البنية التحتية، خاصة في مشروع للسكك الحديد، وتوسعت سويسرا في مجالات التعاون التنموى مع مصر، وتقدم الآن خدمات اجتماعية وفرص عمل وتعاون اقتصادى من بين مجالات أخرى.

وقال السفير: عملنا خلال السنوات الثلاث الماضية على 3 محاور في مصر وهم: المياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية، وسوف يتم التركيز على 3 محاور خلال الفترة المقبلة وهي: تنمية المهارات، والبيئة والطاقة النظيفة، والتطوير في مجال الزراعة.

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وعن تأثير المشروعات التنموية والخدمية لسويسرا في مصر، أكد السفير أن التأثير ملموس جدا مثل استفادة 100 ألف شخص من توفير مياه صالحة للشرب، ومساعدة المواطنين في نقل الدم واستفاد من هذا المشروع نصف مليون مواطن، وأيضا أشعة، وتنمية المهارات التي ساعدت في خلق فرص عمل، مشيرا، إلى أن السفارة تعمل الآن أيضا على ملف تعداد السكان.

ولفت إلى أن بلاده ترحب بالتعاون التجارى مع مصر، معلنا، عن زيارة وزير الاقتصاد السويسرى لمصر في فبراير المقبل، وأيضا زيارة وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، الدكتورة سحر نصر، لسويسرا الشهر المقبل.

وأشاد المدير العام للهلال الأحمر، المصرى رامى الناظر، بسويسرا في عدة مجالات مثل الطاقة، والبنية التحتية، ومساعدتها للمهاجرين واللاجئين، وتقديم خدمات صحية للمهاجرين الأفارقة، وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ريتشارد ديكتوس، عن سعادته للمشاركة في الاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون السويسرى- المصرى التنموى.

وقال: إن سويسرا والأمم المتحدة لديهما شراكة كبيرة في مصر، وسويسرا في مصر مع الأمم المتحدة، يتعاونان في مجالات اقتصادية، ومجال الهجرة، ومشروعات في الصعيد، ومشروعات في التخطيط العمرانى، ومساعدة اللاجئين في مصر، ومساعدة المهاجرين المصريين العائدين من الخارج.