اتفاقية تعاون بين الصحة والإنتاج الحربى لتجهيز المستشفيات بمنظومة التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وُقع بمقر مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بين وزارتى الإنتاج الحربى والصحة بشأن تجهيز جميع المستشفيات والوحدات الصحية التى ستعمل فى منظومة التأمين الصحى فى محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهى؛ السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء.
وكان رئيس الوزراء قد عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة استعدادات المستشفيات التى ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحى بالمرحلة الأولى، والاطلاع على موقف تأمين المستحضرات الدوائية بالأسواق.
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