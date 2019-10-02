شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 27 مقرا للتصويت بالانتخابات فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة للاشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة والمقررة الجمعة 11 أكتوبر الجارى.

وأوضحت اللجنة، في بيان أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

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ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى.