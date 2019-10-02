شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورشة الموسيقى الكورية التقليدية بمكتبة مصر العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المركز الثقافى الكورى، أعمال ورشة الموسيقى التقليدية التى نظمها المركز بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمقر المكتبة بالدقى. وأعرب يانج سانجن مدير المركز الثقافى الكورى بمصر، عن امتنانه للمشاركين فى الدورة والتى تهدف إلى تعليم تقنيات العزف على الآلات الموسيقية التقليدية فى كوريا، وذلك تحت إشراف الفنان الكورى بارك سانج إين. Advertisements وحضر الحفل الختامى للدورة السفير رضا الطايفى رئيس صندوق مكتبة مصر العامة، ورياض رضوان مدير عام مكتبة مصر العامة بالدقى. وخلال الدورة التى استمرت لنحو الأسبوع، قام المشاركين بالتدريب على آلة "جانجو" وهي الطبلة الرملية إلى جانب طبلة "بوك" الدائرية، و"كوينج آري" وهو جرس صغير و "جينج" جرس كبير، وهم يشكلون معاً الالات الخاصة بعروض موسيقى السامولنورى الكورية التقليدية الشهيرة.

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