شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب معلمى المرحلة الإعدادية بالجيزة على منهج اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس فى جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء فى النظام الجديد للتعليم، أو الصفوف الدراسية الأخرى، حيث عقدت تدريبا لمعلمى المرحلة الإعدادية فى إدارات الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية وكرداسة بمحافظة الجيزة على منهج الصف الأول الإعدادى الجديد بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة بقيادة الدكتور علاء عمر، أحد معلمى إدارة الهرم التعليمية.

وقال الدكتور علاء، إن التدريب ركز على كيفية التعامل مع المنهج الجديد والتركيز على مهارات القرن الحادى والعشرين من خلال إكساب الطلاب قيم الولاء والانتماء وإكسابهم مهارات الحياة المناسبة لعصر العولمة مع المحافظة على الهوية العربية.

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وقالت مصادر مسئولة بالوزارة: إن التدريبات على تنمية وتأهيل المعلمين مستمر طوال العام الدراسى، وتلقت أعداد كبيرة تدريبات سواء فى النظام الجديد أو المرحلة الثانوية حيث يتم تدريبهم على آلية دمج التكنولوجيا فى التعلم.