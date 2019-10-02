شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: نتعاون مع جميع وسائل الإعلام لحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار دور الجهاز الوطنى فى العمل على استقبال وحل شكاوى المواطنين وضبط المنظومة الاستهلاكية فى السوق المصرى، وتأكيدا على ذلك، يقوم الجهاز بالتعاون مع كافة الأجهزة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لاستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على إنهائها فى أسرع وقت ممكن.

وأكد جهاز حماية المستهلك على صفحته "فيس بوك " على استقبال شكاوى المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز من خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية من خلال الرقم 19588، وكذلك إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 أو التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك، بجانب أيضا إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك أو التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد بجانب وأيضا تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

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كما يتم تقديم الشكاوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور، أو من خلال إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية من خلال رسائل الصفحة https://www.facebook.com/cpa.gov.eg/