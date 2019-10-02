شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفتتح أول مدرسة للتكنولوجيا الزراعية والإنتاج الداجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر تتخصص بمجالى تكنولوجيا الزراعية والرى، وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وحضر الافتتاح حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والأمانة الفنية، واللواء حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة)، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومدير عام التعليم الفني بمحافظة الشرقية.

قالت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها: تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها الوزارة العام الدراسي السابق 2018/2019 لأول مرة بمصر، هى مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع العام والخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر.

ورحبت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، بالحضور، حيث وجهت الشكر لجميع الطلاب والمعلمين وممثلي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة) عما بذلوه من مجهود طوال هذه المدة؛ للتجهيز لافتتاح وإطلاق المدرسة للعام الدراسي 2019/2020.

وأكدت حبيبة عز خلال لقائها مع طلاب المدرسة توافر فرص تعيين لأوائل الدفعة والمتميزين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية فور تخرجهم، كما أعربت عن سعادتها بإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر، والتي تضم العديد من التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة بمصر.

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وأشارت عز إلى إيمانها الشديد بطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذين تم اختيارهم من بين ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من مختلف محافظات مصر، بما يؤهلهم ليكونوا قادة ورواد الصناعة المصرية بالمستقبل، وخط الدفاع المسئول عن الحفاظ على منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت حبيبة عز، توافر العديد من المميزات لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل البيئة التعليمية المتميزة والتدريب العملي أثناء فترات الدراسة والحصول على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي بالإضافة إلى أولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

واختتمت: أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين باعتبارهم أحد أهم الدعائم الأساسية لنجاح تلك المنظومة، ويتم توفير العديد من المميزات لهم مثل العمل في بيئة تعليمية متميزة، وتوفير تدريبات تقنية مستمرة وعالية الجودة على أيدى خبراء معتمدين، بالإضافة إلى الحوافز المعنوية والمادية العديدة المرتبطة بالأداء.

وقال اللواء حلمي السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، إن شركة الصالحية للاستثمار والتنمية باعتبارها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة والري وكذلك مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى، فهى تسعى دائمًا نحو الاستثمار في الشباب بما يعود بمردود إيجابي على الدولة.

وأكد حلمي تركيز الشركة على السلوكيات والمبادئ والقيم الأخلاقية بجانب التدريبات العملية المتقدمة التي يتم توفيرها للطلاب؛ تمهيدًا لتعيينهم في شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وكبرى الشركات الزراعية بعد تخرجهم.