وزيرة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولى تنفيذ برنامج ضخم لمكافحة التلوث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزيرة البيئة بعثة البنك الدولى لمناقشة برنامج تعاون بين الوزارة، والبنك خلال الفترة المقبلة فى مجال مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، خاصة فى محافظة القاهرة.
واستعرضت وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى تفاصيل البرنامج الجديد، الذى يعمل على الحد من تلوث الهواء خاصة فى محافظة القاهرة من خلال عدد من الاجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسى، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائى وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
وتقوم بعثة البنك الدولى فى مصر بعقد عدد من المقابلات مع خبراء وزارة البيئة، والوزرات المعنية من النقل والتنمية المحلية والرى وذلك بهدف وضع الخطة التنفيذية للبدء فى البرنامج، الذى يعد الأكبر من نوعه في مجال البيئة.
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