شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان بالفيوم لخدمة 3000 مريض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة التضامن الاجتماعى والتعاطى والدكتور ووزارة التعليم العالى، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجامعة الفيوم لإنشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الفيوم، وسيتم بموجب البروتوكول إنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان بإشراف طبى من كلية طب جامعة الفيوم ويتضمن 28 سرير بالحجز الداخلى بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسى والاجتماعى وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضى يشمل "جيم ، وبلياردو ، وتنس طاولة" بالإضافة إلى العيادة الخارجية؛ وسيتمكن هذا المركز من تقديم خدمات العلاج لما يقرب من 3000 مريض إدمان سنوياً من أبناء المحافظة.

وقع برتوكول التعاون كل من عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور ياسر مجدي حتاتة عميد كلية طب جامعة الفيوم وبحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وقالت وزارة التضامن إن وزارة التعليم العالى، تعد حلقة هامة ومحورية فى التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، التى تتمثل فى ثلاثة مستشفيات جامعية هما "مركز الطب النفسى بمستشفى قصر العينى بجامعة القاهرة، مركز الطب النفسى بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، مركز الطب النفسى بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة " وبلغ عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية 77 ألف مريض خلال الثمانية أشهر الأولي من عام 2019، وقد تم علاج (20%) من إجمالي هؤلاء المرضى من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية، وعلاج 80% بالتعاون مع المستشفيات الأخرى الشريكة مع الخط الساخن .

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وأضافت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدم خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وذلك في إطار برنامج الحكومة المعتمد من البرلمان (2018/2022) ﻭانه خلال الفترة من 2014 إلي 2019 تم زيادة عدد المراكز العلاجية من (12) مركز في (6) محافظات إلي (23) مركز في (14) محافظة وخلال الشهر القادم سيتم افتتاح مركز بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية يليه مركز بمحافظة بني سويف لنصل بعدد المراكز العلاجية إلي 25 مركز علاجي في (16) محافظة بنهاية العام الحالي

وأوضحت وزارة التضامن "أن توقيع بروتوكول التعاون مع كلية طب جامعة الفيوم يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، واهمية انشاء مركز علاجي وتأهيلي بمحافظة الفيوم المحرومة حالياً من هذه الخدمة، حيث تلقي الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق 2700 طلب علاجي من أبناء المحافظة خلال الفترة من 1 يناير إلي 31 أغسطس من العام الحالي و عاني هؤلاء المرضي من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا بإعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضي علي مراكزهما العلاجية ،لافته الى ان الصندوق يساهم بموجب هذا البروتوكول بتجهيز المركز وكذلك تحمل نفقات العلاج لمرضى الإدمان ، حيث من المقرر افتتاحه في يناير القادم.

من جانبها ذكرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن كافة الجامعات تولى اهتماما خاصا بتنمية وعى الشباب الجامعى بكافة المخاطر التى تهدد صحتهم وفى مقدمتها التوعية بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات من خلال كافة الفعاليات والندوات وأفلام التوعية والمسابقات الطلابية.

وأضافت أن التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان سيعطى دفعة قوية لجهود الجامعات فى تنمية وعى طلابها لمواجهة تعاطى وإدمان المخدرات.