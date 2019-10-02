موجز6.. التموين: صرف 20% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات فى أول يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، التموين: صرف 20% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات فى أول يومين.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أعادت قناة "إكسترا نيوز"، نشر فيلم وثائقى من إنتاج ”الخليج 365”، "بيت الخيانة.. انقلابات الأسرة الحاكمة فى قطر".

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وفقاً للضوابط المعروضة بمذكرة وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/9/2019.

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 20 % حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى أجاب عنها اليوم الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قابل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الممثل العالمى توم كروز في مكتبه في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا هذا الأسبوع، وظهر الفيديو الذي نشره فريق عمل الرئيس الأوكراني أثناء إجرائه حديث مع بطل Mission: Impossible – Fallout، وقال زيلينسكي لـ كرزو "أنت جيد المظهر كما هو الحال في فيلم "، حسبما نشر موقع " deadline ".

افتتح الرئيس الفتاح السيسى صباح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذى يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

عرضت فضائية إكسترا نيوز فيديو يكشف حقيقة عبد الله الشريف الإخوانى والتى صرح فيه بنفسه عن قيام بمهنة إحياء حفلات الطهور والمعاش المبكر.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية بالموافقة على إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه وفضية فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر، وذلك فى إطار سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية المهمة.

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فاز المستشار بهاء أبو شقة، برئاسة اللجنة التشريعية، وكل من نبيل الجمل وإيهاب الطماوى بمقعد الوكيلين، وإيهاب الخولى بأمانة السر اللجنة.

تظاهر اليوم الأربعاء رجال الشرطة والدرك فى فرنسا، استجابة لدعوة نقابية للقيام بمسيرة بعنوان " مسيرة الغضب"، وذلك للتعبير عن غضبهم من تردى الاوضاع الاجتماعية وكذلك ظروف العمل.

ينشر ”الخليج 365” مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

فى مشهد غريب ومخيف فى نفس الوقت، حلق عدد من الطائرات التابعة لقوات الدفاع الأسترالية بين المبانى وناطحات السحاب فى كوينز لاند، لدرجة أنك قد تتخيل أن الطائرة ستصطدم بالمبنى.

بعد أن أعلنت منصة watch it عن حصولها على الحقوق الحصرية الرقمية لفيلم الممر وبدأ فعلا مشتركيها مشاهدة الفيلم على المنصة الرقمية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم قامت منصة watch it بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة عرضين للفيلم أثناء شهر أكتوبر وذلك على قناة أون إى يوم السادس من أكتوبر وعلى قناة دي ام سي يوم العاشر من أكتوبر الجارى.

ينطلق هزاع المنصورى، من محطة الفضاء الدولية، غدا فى رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض فى كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

تحفظت الشرطة الفرنسية رجلا يشتبه فى أنه يخفى نمر برى فى شقته قرب مدينة ليل، كان قد تم إنقاذه من منزل الرجل ليسرق بعدها من حديقة حيوانات تم نقله إليها.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر أجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العمال المهاجرين يعملون حتى الموت فى درجات حرارة شديدة فى قطر، حيث يُقدر أن المئات يموتون من الإجهاد الحرارى كل عام.