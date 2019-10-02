نيفين جامع: الرئيس وافق على إتاحة 350 مليون جنيه لأصحاب الحرف التراثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إتاحة مبلغ 350 مليون جنيه، جزء مها قروض ميسرة لأصحاب المهن والحرف التراثية واليدوية، مع استثناء مواطنى شمال سيناء ليكون القروض بدون فوائد.
وقالت رئيس جهاز المشروعات، فى مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن "معرض تراثنا"، تشرف بافتتاح الرئيس السيسي له، مؤكدة أن هذا التشريف كان له واقع إيجابى على العارضين بشكل لافت.
وأضافت: الرئيس أعطى رسالة بأن الدولة ممثلة فى شخص رئيس الجمهورية واهتمامه بتوفير فرص جيدة للتسويق من خلال حديثه مع جميع المعارضين، كما استعرض معهم المشاكل ومتطلباتهم والإمكانيات التى يمكن إتاحتها لفتح مجال أكبر من التسويق.
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