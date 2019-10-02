شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الخارجية الأمريكية تراقب عن كثب تطور المظاهرات فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الأمريكية تراقب عن كثب تطور المظاهرات فى العراق. وأضافت، أن الخارجية الأمريكية تدعو كافة الأطراف فى العراق لوقف التوتر، وترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين فى العراق. Advertisements

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