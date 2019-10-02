شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئة مكتب اللجنة التشريعية بالنواب برئاسة بهاء أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المستشار بهاء أبو شقة، برئاسة اللجنة التشريعية، وكل من نبيل الجمل وإيهاب الطماوى بمقعد الوكيلين، وإيهاب الخولى بأمانة السر اللجنة.

وانسحب أحمد حلمى الشريف من الترشح على وكالة اللجنة، قائلا إنه يفعل ذلك رغم مطالبة زملاء له بالترشح ولكنه لا يستطيع أن يقبل بسقوط آى من زملائه المرشحين على منصب الوكالة سواء الطماوى أو الجمل وينجح هو".

يذكر أن انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25، يتم اجرائها مع كل دور انعقاد جديد، فى ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.