شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الوطنى العراقى يؤكد تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الأمن الوطنى العراقى جلسة طارئة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبدالمهدي لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم أمس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية العراقية.

وأكد المجلس فى بيان صحفى اليوم الأربعاء على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين ، مستنكرا الأعمال التخريبية التي رافقتها ، كما أكد المجلس على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية، ويؤكد المجلس على تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.

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كما أكد المجلس على أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة ، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل.