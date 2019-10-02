متظاهرون عراقيون يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقارير صحفية عراقية، مساء الأربعاء، محاولة متظاهرين اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية فى العراق. ونقلت السومرية نيوز عن مصادر أمنية تأكيدها إن "بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية ومنعتهم القوات الأمنية بالقوة والغاز المسيل للدموع". وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح ورحيل حكومة عادل عبد المهدى. Advertisements

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