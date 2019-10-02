شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وفقاً للضوابط المعروضة بمذكرة وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/9/2019.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها رقم 52 المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2019 بعدد 38 موضوعا.
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