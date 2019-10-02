شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الحكومة بشأن قواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعى، على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتواجدين على الأراضى محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، واستكمال إجراءات تفعيل قرارى رئيس الجمهورية رقمى 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، و 636 لسنة 2017 بتعديل حدود مدينة الشروق، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى أعدتها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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