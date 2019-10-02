شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 20% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات فى أول يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 20 % حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقت تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، والدواجن 2.5 شهر.

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وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها فى كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى وبقالى التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.