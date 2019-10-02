شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تكليف من الرئيس بمُساندة المشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمعرض "تراثنا" الذى تم افتتاحه اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن المعرض يعدُ الأكبر محلياً فى عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وأضاف مدبولى أن المعرض هذا العام، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض، مؤكداً دعم الحكومة لهذه المشروعات التى توفر الآلاف من فرص العمل، والعمل على توفير منافذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس للوزارات المعنية بتقديم المساندة الكاملة لهذه المشروعات، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام، والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص.

وأكد مدبولى أن عدداً كبيراً من المنتجات التى يضمها المصنع على أعلى مستوى وتتميز بالتنوع والجودة والإتقان، لافتاً إلى أن العارضين طلبوا تسويق منتجاتهم بالخارج، وعرض رئيس الوزراء على وزير الخارجية التنسيق مع السفارات المختلفة لبحث هذا الملف.

وأشار مدبولى إلى أن التوسع فى إقامة هذه المعارض داخلياً وخارجياً يسهم فى تسويق منتجات تلك المشروعات، مما يُشجع أصحابها على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين، ورفع قدراتهم التصنيعية، لتُلائم احتياجات الأسواق العالمية، وتكون من روافد التنمية التى تخدم الاقتصاد الوطنى.

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ولفت رئيس الوزراء إلى أن المعرض يضمُ سيدات من سيناء ممن كان أزواجهن وأبناؤهن شهداء في الحادث الإرهابي بمسجد الروضة، نوفمبر 2017، وكان لهم منتجات غاية فى الجودة.