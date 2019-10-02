شكرا لقرائتكم خبر عن تحسينًا للسلوكيات وزرعًا للانتماء.. «التعليم» تحوّل المدارس الفنية لـ«فنية عسكرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، تطبيق بروتوكول التعاون الموقع مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، لتحويل المدارس الفنية لمدارس عسكرية، عن طريق تدريس التربية العسكرية بالسنة الأولى بمدارس التعليم الفني «بنين»، كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.

ويتضمن البروتوكول أن يتم التنفيذ على عينة تشمل 27 مدرسة، بواقع مدرسة بكل محافظة للعام الحالي.

ويتم نظام التأسيس العسكرى لطلاب التعليم الفني عن طريق تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية «التربية العسكرية والتربية الوطنية» لتعلم الطلاب الانضباط والمواطنة، على أن تعتبر هذه المقررات مواد نجاح ورسوب.

ويهدف البروتوكول لتحسين سلوكيات الطلاب بهذه المرحلة العمرية وتطبيق القواعد لانضباط الطلاب، وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح.

Advertisements

وتم تطوير المدارس المطبق بها البروتوكول عن طريق تجهيز أرض المدارس ومكان تحية العلم والنشيد الوطنى وتغيير أعلام الجمهورية بأخرى جديدة وتجهيز المكاتب إدارية، وحجرات للتدريب ووسائل التدريب من شاشات العرض وأجهزة الصوت وأجهزة الكمبيوتر.

وتعتبر مدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية «بسيون الفنية سابقا» بنجريج أبرز المدارس المطبق بها البروتوكول، حيث تم تجديد المدرسة بالكامل من قبل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ولاعب نادى ليفربول الانجليزى، وتضمنت عملية التطوير تطبيق النظام العسكرى وإنشاء وتجديد ملاعب رياضية وتجديد أسوار المدرسة والتى تضمنت جرافيتى للاعب محمد صلاح.

التعليم تبدأ تحويل المدارس الفنية لمدارس عسكرية لتحسين سلوكيات الطلاب وزرع الانتماء للوطن

وتضم قائمة المدارس الفنية العسكرية كل من مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر المعدنية بمحافظة القاهرة، ومدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة، ومدرسة محمد صلاح الصناعيه بنين بمحافظة الغربية، ومدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفيه بمحافظة كفر الشيخ، ومدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية، ومدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية، ومدرسة عرفه عبدالمطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية، ومدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط، ومدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية، ومدرسة بورسعيد الزخرفيه بمحافظة بورسعيد، ومدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعيه بمحافظة الإسماعيلية، ومدرسة السويس الصناعيه البحرية بنين بمحافظة السويس، ومدرسة إمبابة الصناعيه بمحافظة الجيزة، ومدرسة طاميه الصناعية بنين بمحافظة الفيوم، ومدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف، ومدرسة المنيا المعمارية الزخرفيه بنين بمحافظة المنيا، ومدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط، ومدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج، ومدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا، ومدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر، ومدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان، ومدرسة مطروح الزخرفية المعماريه بمحافظة مطروح، ومدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادى الجديد، ومدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر، ومدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء، ومدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء.

التعليم تبدأ تحويل المدارس الفنية لمدارس عسكرية لتحسين سلوكيات الطلاب وزرع الانتماء للوطن

وفى سياق متصل بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحديد قائمة تشمل 105 مدرسة فنية لبدء تطبيق نظام الجدارات والمناهج الجديدة للتخصاصات المستحدثة وفقا لمتطلبات سوق العمل ورجال الصناعة، وتتم عملية اختيار المدارس وفقا لجاهزية المدارس والورش وتحديث المعدات بها لتلائم عملية التطوير.

كما تبدأ وزارة التربية والتعليم بحث الطلبات الخاصة بتدريس اللغة الصينية كلغة ثانية بمدارس التعليم الفنى بناءاً على المقترحات المقدمة من رجال الصناعة بالمنطقة الصناعية الصينية بمشروعات قناة السويس الجديدة، حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالوظائف المتاحة بتلك المنطقة وفقا للتخصصات الجديدة المطلوبة.