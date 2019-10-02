شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» ينتخب لجانه النوعية: تغييرات ببعض اللجان وتزكية للتشكيل القديم ومشادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت اللجان النوعية انتخابات هيئات مكاتبها اليوم الأربعاء، وشهدت الانتخابات تغييرات كاملة ببعض اللجان مثل لجان الإسكان والزراعة، والإبقاء على تشكيلات بعضها كما كانت عليه، مثلما شهدت لجان التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ولم تنتهي انتخابات جميع.

وشهدت انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تغيراً شاملاً في هيئة المكتب، باستبعاد هشام الشعيني رئيس اللجنة لأربعة دور انعقاد سابقة، ووكيليه، وانتخاب النائب هشام الحصري رئيساً جديداً للجنة، بالتذكية، وفوز النائبين أيمن معاد ومجدي ملك ماكسيموس وكيلين للجنة، وانتخاب العمدة منتصر أمين سر للجنة.

جاءت نتيجة الانتخابات باللجنة بعد أن رفض حزب مستقبل وطن الدفع بـ«الشعيني» مرة أخرى وحشد نوابه ونواب ائتلاف دعم مصر لدعم المرشحين الجديد، ما دعا «الشعيني» ووكيله النائب رائف تمراز، لعدم الترشح مرة أخرى على مقاعد استمروا فيها لأربعة دور انعقاد.

كما شهدت لجنة الإسكان تغييراً في رئاسة اللجنة بانتخاب النائب عماد سعد حمودة رئاسة اللجنة، ويسري المغازي ومحمد الحصى وكيلين للجنة،ومحمد إسماعيل أمين سر.

جدير بالذكر أن النائبين علاء والي ومعتز محمود ظلا يترأسان اللجنة بالتناوب لكل منهما دورتي انعقاد، حتى تم الإطاحة بهما في دور الانعقاد الأخير.

وفي لجنة السياحة والطيران، فاز النائب عمرو صدقي برئاسة اللجنة بالتذكية، وعلى مقاعد الوكيلين فاز النائبين إبراهيم حمدة ومحمد عبدالمقصود، فيما فاز النائب مجدي عبدالوهاب بمقد أمين سر اللجنة.

وشهدت انتخابات لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فوز النائب محمد كمال مرعي بمقعد الرئيس ومحمد المرشدي ومحمود سعد بمقعدي الوكيلين، والنائب محمد عبدالعليم أمين سر للجنة.

فيما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي بقاء تشكيل الهيئة كما هي بالتزكية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وفوز النائبين رشا رمضان ومحمد أبوحامد بمقعد الوكيلين، وسامر التلاوي بمقعد أمين السر .

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كما شهدت انتخابات لجنة الإعلام انسحاب النائب أسامة شرشر، من الترشح على رئاسة اللجنة وامتناع عن التصويت بعد تقديم أوراق ترشحه، اعتراضا على ما اعتبره سوء أداء اللجنة طوال السنوات الماضية وعدم قدرتها على القيام بدورها في ملف الإعلام والثقافة والأثار، فيما انضم له كل من النواب يوسف القعيد وجليلة عثمان ومرتضى العربى وجلال عوارة، فيما فاز النائب أسامة هيكل، برئاسة اللجنة بالتزكية بعد انسحاب شرشر، فيما فاز كل من محمد شعبان ونضال السعيد بوكالة اللجنة ونادر مصطفى بأمانة سر اللجنة.

كما فاز النائب بهاء أبوشقة برئاسة اللجنة التشريعية بالتزكية بعد انسحاب النائب خالد حنفي من ترشحه لرئاسة اللجنة بعد مطالبة عدد من النواب له لترك المنصب لـ «أبوشقة»، كما فاز النائبين إيهاب الطماوي عن حزب مستقبل وطن، والنائب نبيل الجمل بمنصب الوكيلين، بعد إعلان النائب أحمد حلمي الشريف انسحابه من الترشح حرصا على عدم حدوث شرخ داخل اللجنة، وهو ما أثار غضب عدد كبير من النواب المؤيدين لـ «الشريف»، وقال النائب مصطفى بكرى غاضبا بعد انسحاب الشريف: «هذه الروح هي أمر متوقع من رجل يؤثر على نفسه أشياء كثيرة وكنت سأعطيه صوتي لأننا رأيناه إنسانا مخلصا حمل الكثير، وأحمد الشريف أخذ طعنة بمعنى الكلمة، وأقول للدولة المصرية هذا الأسلوب مينفعش إنك تضربي ده بده وتضعي الناس أمام بعضها البعض، وما تفعلونه خطر ولا نقبل الحديث بلغة طائفية، وأى حد مننا ممكن يحصله حاجة بس ربنا موجودأ وأنت كبرت في نظرنا لأنك من أسرة محترمة من صعيد محترم» .

كما انفعل النائب محمد مدينة رافضا انسحاب «الشريف» وقال :«انت خذلت اللجنة يا أحمد بانسحابك وأعطيت فرصة للمتآمرين ضدك وضد اللجنة، فنحن لسنا دمية يحركنا الناس كما يشاؤون»، وهو ما أغضب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي فاز نائبه الطماوي بمنصب الوكيل، ورد ناصر منفعلا على «مدينة» قائلا :«هو في أيه انتو جايين تزايدوا»، وقام النائب باخراجه من القاعة «، وقال الشريف في كلمته :» إنه بعد 4 سنوات في وكالة اللجنة وجدت أنه آن لي أن استريح وألتقط أنفاسي، وأنا لا أقبل سقوط الطماوي أوالجمل، ولا يجوز بعد كل ما تحملناه خلال 4 سنوات أن أصر على ترشحي وأتسبب في شرخ داخل الجنة، ولن أترك الحرج البادئ على وجوه الأعضاء وأضع اللجنة في حرج، لذلك أعلن إنسحابي«، كما فاز إيهاب الخولي بمنصب أمين سر» التشريعية «.

كما فاز اللواء كمال عامر، برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي، وذلك بالتزكية.

فيما فاز النائب ممدوح مقلد بمنصب وكيل أول اللجنة بعد حصوله على 24 صوتا، فيما فاز بمنصب الوكيل الثاني أشرف جمال بعد الإعادة مع النائب أحمد العوضي. وفاز بمنصب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب عصام أبوالمجد.

وفاز النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية، وذلك للعام الخامس على التوالي، باكتساح ٢٦ صوت في مقابل ٥ أصوات للنائبه دينا عبدالعزيز، وفاز النائب محمد الحسيني، والنائب بدوي النويشي، بوكالة اللجنة والنائب مني جاب الله بأمانه سر اللجنة.

و فاز النائب طارق رضوان برئاسة لجنة الشؤون الأفريقية بالتزكية، فيما فاز النائب ماجد أبوالخير، والنائب صلاح عفيفي، بمنصبي وكيلي اللجنة، وحصل على منصب أمين السر النائب جمال صابر.

كما فاز النائب طلعت السويدي برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بالتزكية، فيما فاز النائب عصام بركات بمقعد الوكيل الآول، وفاز النائب عبدالسلام الخضراوي بالوكالة الثانية بدلا من النائب حمادة غلاب، واحتفظ النائب علاء سلام بمنصب أمين السر.

و فاز النائب علاء عابد، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالتزكية، فيما فاز كل من النائبين مارجريت عازر، والنائب على عبدالونيس، بمنصب وكيلي اللجنة، والنائب شريف الورداني بمنصب أمين سر اللجنة.