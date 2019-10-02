شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد معدات النظافة الجديدة بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة، معدات النظافة الجديدة بمجمع دمنهور للمؤتمرات، وتم استعراض خطة المحافظة لأعمال تطوير منظومة النظافة ورفع القمامة والتدوير التي تنفذها المحافظة حاليا.

وأكدت وزيرة البيئة أن هدفنا أن نبدأ منظومة جديدة للمخلفات الصلبة والبلدية خاصة أننا وضعنا مخطط المنظومة الجديدة بالمحافظة من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة.

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واستعرض المحافظ أعمال تحسين أداء اعمال النظافة من تفعيل خدمة «الواتس آب» لتلاقى الشكاوى وتشكيل وحدة للتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي مشاكل وأزمات وايضا يتم رفع اعمال النظافة يوميا في 3 دوريات وزراعة 7000 شجرة واشراك الشباب في اعمال التجميل والتشجير، بالإضافة إلى تطوير الغابة الشجرية بحديقة اللوتس بدمنهور. كما ساهم التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة على مدار الفترة السابقة في إغلاق 5 مقالب عشوائية وهناك 3 مقالب يعاد تأهليها بالمحافظة، وتم رفع حوالى 17 ألف طن من التراكمات القديمة وتجمعات القمامة وايضا هناك عدد 2 موقع من المواقع المقترحة الجديدة لإنشاء مصانع تدوير للقمامة.

واجتمعت فؤاد وآمنة بالعاملين بفرع جهاز شؤون البيئة بالبحيرة بمجمع دمنهور للمؤتمرات، حيث أثنت الوزيرة على جهودهم في ادارة منظومة السحابة السوداء بالمحافظة والعاملين بالمنظومة مطالبة باستمرار العمل بهذا الجهد الحثيث طوال العام لتحسين البيئة المصرية.

واكدت فؤاد أن العمل المستمر يأتي بثماره، حيث أصبح الفلاح يعي القيمة الاقتصادية للقش فتحول التحدي إلى فرصة حقيقية ومشاريع صغيرة ذات عائد اقتصادي وتوفر أيضا العديد من فرص العمل.

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة أن الدعم المقدم من وزارة البيئة ساعد على التصدي لحرق المخلفات ورفع التراكمات التاريخية بالمحافظة، مشيدا بالدعم المقدم من الوزارة النجاح المحقق هذا العام من فرع البحيرة وكل العاملين بالمنظومة من الوزارة كنتاج لفكر مستنير واستراتيجية واضحة نفذتها وزارة البيئة.