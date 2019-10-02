شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.

تتضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة «بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز» بعبارة «بالسجن مدة لا تقل عن سنوات ولا تجاوز» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها «لا تنقضي بمضي مدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي».